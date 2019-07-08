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Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета 

Новости » Политика    08.07.2019 - 20:47
Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета 
Иллюстративное фото (turkishnews.com)

Турцию обвинили в нарушении суверенитета из-за буровых работ

Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к его берегам еще одно судно для буровых работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Кипр заявил о том, что отправление второго турецкого судна для разведки и бурения нефти и газа к северо-восточному побережью является нарушением суверенных прав страны. 

"Это запланированное второе бурение является эскалацией Турцией неоднократных нарушений суверенных прав Кипра, основанных на морском праве ООН и международном праве, и является наиболее серьезным нарушением суверенитета Республики Кипр", - говорится в заявлении.

Буровое судно Yavuz является вторым турецким буровым судном, пришвартованным вблизи Кипра за последние два месяца. Еще один корабль, Fatih, находится у западного побережья Кипра с начала мая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз намерен рассмотреть ответные меры против Турции из-за проведения ей буровых работ в Средиземном море. Министры Евросоюза также пообещали "серьезные и немедленные негативные последствия" для страны. 

Отметим, ранее Россия незаконно переместила буровую установку к месторождениям газа возле аннексированного Крыма в шлейфе Черного моря.

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