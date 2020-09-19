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Кипр вновь блокировал санкции ЕС против Беларуси

Автор: Артур Родивилов

Кипр вновь заблокировал санкции Евросоюза против Беларуси. Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает DW.

В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Напомним, санкционный список ЕС включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов.

Он не может вступить в силу уже около двух недель, так как решение об этом должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС. 10 сентября Кипр уже налагал вето против планируемых санкций.

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Отметим, Европейский союз перестанет считать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси уже после 5 ноября.

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