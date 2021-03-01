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Кипр внес Украину в "серую зону": как попасть в эту страну

Автор: РБК-Украина

С 1 марта 2021 года Кипр внес Украину в список стран "серой зоны". В связи с этим действуют определенные ограничения на путешествия.

Об этом в Facebook сообщил консульский отдел посольства Украины на Кипре.

Отметим, регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не восстановлено. Компания Cyprus Airways осуществляет рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.

При этом все, кто имеет право посетить Кипр, перед поездкой должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Стоимость теста на COVID-19 составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.

Въезд разрешен исключительно:

  • гражданам Кипра, постоянно проживающим в стране, их супругам и несовершеннолетним детям;
  • резидентам Кипра;
  • лицам, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенцией независимо от их гражданства, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра;
  • гражданам, получившим специальное разрешение правительства на въезд на Кипр.

Напомним, ранее сообщалось, что Кипр может открыть границы для украинцев уже в апреле.

А с 1 марта для украинцев упростила въезд Грузия.

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