Кіпр вніс Україну до "сірої зони": як потрапити до цієї країни

З 1 березня 2021 року Кіпр вніс Україну до списку країн "сірої зони". У зв'язку з цим діють певні обмеження на подорожі.
Про це у Facebook повідомив консульський відділ посольства України на Кіпрі.
Зазначимо, регулярне авіасполучення між Україною і Кіпром не відновлено. Компанія Cyprus Airways здійснює рейси Ларнака-Київ-Ларнака виключно для окремих категорій громадян.
При цьому всі, хто має право відвідати Кіпр, перед поїздкою повинні зареєструватися на сайті CyprusFlightPass. Вартість тесту на COVID-19 складає 30 євро в аеропорту Ларнаки і 32 євро в аеропорту Пафосу.
В'їзд дозволено виключно:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіпр може відкрити кордони для українців вже в квітні.
А з 1 березня для українців спростила в'їзд Грузія.