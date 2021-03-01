ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кипр внес Украину в "серую зону": как попасть в эту страну

Новина українською → Никосия, Понедельник 01 марта 2021 12:59
Кипр внес Украину в "серую зону": как попасть в эту страну Фото: украинцы пока не могут свободно попасть на Кипр (pixabay)
Автор: РБК-Украина

С 1 марта 2021 года Кипр внес Украину в список стран "серой зоны". В связи с этим действуют определенные ограничения на путешествия.

Об этом в Facebook сообщил консульский отдел посольства Украины на Кипре.

Отметим, регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не восстановлено. Компания Cyprus Airways осуществляет рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.

При этом все, кто имеет право посетить Кипр, перед поездкой должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Стоимость теста на COVID-19 составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.

Въезд разрешен исключительно:

  • гражданам Кипра, постоянно проживающим в стране, их супругам и несовершеннолетним детям;
  • резидентам Кипра;
  • лицам, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенцией независимо от их гражданства, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра;
  • гражданам, получившим специальное разрешение правительства на въезд на Кипр.

Напомним, ранее сообщалось, что Кипр может открыть границы для украинцев уже в апреле.

А с 1 марта для украинцев упростила въезд Грузия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Украина Кипр туризм
NEWS
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"