Кипр внес Украину в "серую зону": как попасть в эту страну
С 1 марта 2021 года Кипр внес Украину в список стран "серой зоны". В связи с этим действуют определенные ограничения на путешествия.
Об этом в Facebook сообщил консульский отдел посольства Украины на Кипре.
Отметим, регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не восстановлено. Компания Cyprus Airways осуществляет рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.
При этом все, кто имеет право посетить Кипр, перед поездкой должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Стоимость теста на COVID-19 составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.
Въезд разрешен исключительно:
- гражданам Кипра, постоянно проживающим в стране, их супругам и несовершеннолетним детям;
- резидентам Кипра;
- лицам, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенцией независимо от их гражданства, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра;
- гражданам, получившим специальное разрешение правительства на въезд на Кипр.
Напомним, ранее сообщалось, что Кипр может открыть границы для украинцев уже в апреле.
А с 1 марта для украинцев упростила въезд Грузия.