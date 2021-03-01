Кіпр вніс Україну до "сірої зони": як потрапити до цієї країни
Фото: українці поки що не можуть вільно потрапити на Кіпр (pixabay)
З 1 березня 2021 року Кіпр вніс Україну до списку країн "сірої зони". У зв'язку з цим діють певні обмеження на подорожі.
Про це у Facebook повідомив консульський відділ посольства України на Кіпрі.
Зазначимо, регулярне авіасполучення між Україною і Кіпром не відновлено. Компанія Cyprus Airways здійснює рейси Ларнака-Київ-Ларнака виключно для окремих категорій громадян.
При цьому всі, хто має право відвідати Кіпр, перед поїздкою повинні зареєструватися на сайті CyprusFlightPass. Вартість тесту на COVID-19 складає 30 євро в аеропорту Ларнаки і 32 євро в аеропорту Пафосу.
В'їзд дозволено виключно:
- громадянам Кіпру, які постійно проживають у країні, їх подружжю і неповнолітнім дітям;
- резидентам Кіпру;
- особам, яким дозволено в'їзд у відповідності з Віденською конвенцією незалежно від їх громадянства, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру;
- громадянам, які отримали спеціальний дозвіл уряду на в'їзд на Кіпр
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіпр може відкрити кордони для українців вже в квітні.
А з 1 березня для українців спростила в'їзд Грузія.