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Кіпр вніс Україну до "сірої зони": як потрапити до цієї країни

Новость на русском → Нікосія, Понеділок 01 березня 2021 12:59
Кіпр вніс Україну до "сірої зони": як потрапити до цієї країни Фото: українці поки що не можуть вільно потрапити на Кіпр (pixabay)
Автор: РБК-Україна

З 1 березня 2021 року Кіпр вніс Україну до списку країн "сірої зони". У зв'язку з цим діють певні обмеження на подорожі.

Про це у Facebook повідомив консульський відділ посольства України на Кіпрі.

Зазначимо, регулярне авіасполучення між Україною і Кіпром не відновлено. Компанія Cyprus Airways здійснює рейси Ларнака-Київ-Ларнака виключно для окремих категорій громадян.

При цьому всі, хто має право відвідати Кіпр, перед поїздкою повинні зареєструватися на сайті CyprusFlightPass. Вартість тесту на COVID-19 складає 30 євро в аеропорту Ларнаки і 32 євро в аеропорту Пафосу.

В'їзд дозволено виключно:

  • громадянам Кіпру, які постійно проживають у країні, їх подружжю і неповнолітнім дітям;
  • резидентам Кіпру;
  • особам, яким дозволено в'їзд у відповідності з Віденською конвенцією незалежно від їх громадянства, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру;
  • громадянам, які отримали спеціальний дозвіл уряду на в'їзд на Кіпр

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіпр може відкрити кордони для українців вже в квітні.

А з 1 березня для українців спростила в'їзд Грузія.

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