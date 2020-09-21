Кипр разблокирует введение санкций против Беларуси

Кипр не будет блокировать введение санкций против Беларуси и выполнит решение Совета Европейского союза. Сегодня министры иностранных дел ЕС проведут финальное обсуждение санкционного режима.

Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес, передает AFP.

Сообщается, что по прибытию на саммит глав МИД стран Евросоюза киприотский министр заявил, что Никосия выполнит решение Совета ЕС. В то же время он добавил, что любая реакция Брюсселя должна быть последовательной.

"Реакция Европейского союза на нарушение прав человека; наша реакция на нарушение суверенитета и суверенных прав наших государств-членов, государств-членов ЕС; наша реакция на любые нарушения наших основных базовых ценностей и принципов не может происходить по выбору. Она должна быть последовательной", - добавил он.

При этом сообщается, что ЕС готовится согласовать санкции против Ливии, которые будут распространяться на турецкие компании. Предполагалось, что такое решение удовлетворит Кипр, который последнее время блокировал санкции против Беларуси, требуя ограничений в отношении Турции за ее бурильную деятельность в Восточном Средиземноморье.

Отметим, по этой причине на прошлой неделе Кипр наложил вето на проект штрафных мер против Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что США и ЕС на этой неделе совместно объявят санкции против Беларуси. Ограничительные меры будут введены против причастных к фальсификации выборов президента и массовым задержаниям мирных демонстрантов.