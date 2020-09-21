Кіпр розблокує введення санкцій проти Білорусі

Кіпр не буде блокувати введення санкцій проти Білорусі та виконає рішення Ради Європейського союзу. Сьогодні міністри закордонних справ ЄС проведуть фінальне обговорення санкційного режиму.

Про це заявив міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідес, передає AFP.

Повідомляється, що по прибуттю на саміт голів МЗС країн Євросоюзу кіпріотський міністр заявив, що Нікосія виконає рішення Ради ЄС. У той же час він додав, що будь-яка реакція Брюсселя має бути послідовною.

"Реакція Європейського союзу на порушення прав людини; наша реакція на порушення суверенітету і суверенних прав наших держав-членів, держав-членів ЄС; наша реакція на будь-які порушення наших основних базових цінностей і принципів не може відбуватися за вибором. Вона повинна бути послідовною", - додав він.

При цьому повідомляється, що ЄС готується погодити санкції проти Лівії, які будуть поширюватися на турецькі компанії. Передбачалося, що таке рішення задовольнить Кіпр, який останнім часом блокував санкції проти Білорусі, вимагаючи обмежень щодо Туреччини за її бурильну діяльність в Східному Середземномор'ї.

Відзначимо, з цієї причини минулого тижня Кіпр наклав вето на проект штрафних заходів проти Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і ЄС цього тижня спільно оголосять санкції проти Білорусі. Обмежувальні заходи будуть введені проти причетних до фальсифікації виборів президента і масових затримань мирних демонстрантів.



