Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - Philenews

Кіпрське видання зазначає, що Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримано "шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів".

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це з'явилася в ЗМІ вчора.

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр".

Як пише Philenews, ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у РФ у розслідуванні в 2008 році.

Також у матеріалі кіпрського видання йдеться, що Коломойський, крім громадянства Кіпру, яке він отримав через КЕП у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю та України.