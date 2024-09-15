Кипр лишил Коломойского гражданства, - Philenews

Кипрское издание отмечает, что Коломойский потерял гражданство Кипра после того, как местные власти подтвердили, что оно было получено "путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов".

Соответствующее решение, являющееся частью общей политики Кипра по контролю над инвестиционными паспортами, было принято 4 сентября, однако информация об этом появилась в СМИ вчера.

В решении кипрских властей указано, что Коломойский "был и является лицом сомнительного характера, в то время как его натурализация создавала и создает огромный риск плохой репутации для Республики Кипр".

Как пишет Philenews, ключевую роль в изъятии паспорта сыграл тот факт, что бизнесмен не упомянул в своем заявлении об исключительной натурализации ничего о деле уклонения от уплаты налогов в РФ в расследовании в 2008 году.

Также в материале кипрского издания говорится, что у Коломойского, кроме гражданства Кипра, которое он получил через КЭП в 2010 году, также есть гражданство Израиля и Украины.