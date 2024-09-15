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Кипр лишил Коломойского гражданства, - Philenews

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Власти Кипра недавно лишили гражданства восемь человек, среди которых украинский олигарх Игорь Коломойский. Решение было принято из-за сомнительного имиджа бизнесмена и репутационных рисков для островного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Philenews.

Кипрское издание отмечает, что Коломойский потерял гражданство Кипра после того, как местные власти подтвердили, что оно было получено "путем мошенничества, ложных заявлений и сокрытия существенных фактов".

Соответствующее решение, являющееся частью общей политики Кипра по контролю над инвестиционными паспортами, было принято 4 сентября, однако информация об этом появилась в СМИ вчера.

В решении кипрских властей указано, что Коломойский "был и является лицом сомнительного характера, в то время как его натурализация создавала и создает огромный риск плохой репутации для Республики Кипр".

Как пишет Philenews, ключевую роль в изъятии паспорта сыграл тот факт, что бизнесмен не упомянул в своем заявлении об исключительной натурализации ничего о деле уклонения от уплаты налогов в РФ в расследовании в 2008 году.

Также в материале кипрского издания говорится, что у Коломойского, кроме гражданства Кипра, которое он получил через КЭП в 2010 году, также есть гражданство Израиля и Украины.

Напомним, с сентября 2023 Коломойский находится под стражей в Украине по подозрению в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского в 2022 году.

Годом ранее, в 2021-м, США ввели санкции против Коломойского. В Госдепе Штатов объяснили, что поводом стала "серьезная коррупция", когда он являлся главой Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В феврале 2024 года адвокаты Коломойского заявили, что два месяца подряд не проходит рассмотрение позывного заявления бизнесмена о потере гражданства Украины.

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КипрИгорь Коломойский