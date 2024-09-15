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Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - Philenews

Неділя 15 вересня 2024 06:57
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Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - Philenews Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Влада Кіпру нещодавно позбавила громадянства вісім осіб, серед яких є український олігарх Ігор Коломойський. Рішення було ухвалене через сумнівний імідж бізнесмена та репутаційні ризики для острівної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Philenews.

Кіпрське видання зазначає, що Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримано "шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів".

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це з'явилася в ЗМІ вчора.

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр".

Як пише Philenews, ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у РФ у розслідуванні в 2008 році.

Також у матеріалі кіпрського видання йдеться, що Коломойський, крім громадянства Кіпру, яке він отримав через КЕП у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю та України.

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою в Україні за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського у 2022 році.

За рік до цього, у 2021-му, США ввели санкції проти Коломойського. У Держдепі Штатів пояснили, що приводом стала "серйозна корупція", коли він був головою Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.

В лютому 2024 року адвокати Коломойського заявили, що два місяці поспіль не відбувається розгляд позивної заяви бізнесмена щодо втрати громадянства України.

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Кіпр Ігор Коломойский
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