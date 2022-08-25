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Кипр может передать Украине свои системы ПВО, - Forbes

Новина українською →
Кипр, Четверг 25 августа 2022 19:46
Кипр может передать Украине свои системы ПВО, - Forbes Фото: Кипр может передать Украине свои системы ПВО (opk.com.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

США планирует убедить Кипр отдать свои старые системы ПВО украинской армии, после покупки "Железного купола" в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Сейчас структура противовоздушной обороны Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности действия.

На замену этих систем Никосия планирует приобрести систему ПВО "Железный купол" у Израиля. Для этого США должны одобрить это решение, поскольку более 35 лет назад ввели эмбарго на продажу оружия Кипру.

В случае снятия такого эмбарго, Кипр в дальнейшем сможет заказывать у США другие системы, которые нужны для обороны страны. Поэтому страна сможет получить большую выгоду, если передаст свои системы ПВО Украине.

Напомним, что США предоставит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma.

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