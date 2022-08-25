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Кіпр може передати Україні свої системи ППО, - Forbes

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Кіпр, Четвер 25 серпня 2022 19:46
Кіпр може передати Україні свої системи ППО, - Forbes Фото: Кіпр може передати Україні свої системи ППО (opk.com.ua)
Автор: Дмитро Браславський

США планує переконати Кіпр віддати свої старі системи ППО українській армії, після купівлі "Залізного купола" в Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зараз структура протиповітряної оборони Кіпру складається з систем 9К330 "Тор" малої дальності та 9К37 "Бук" середньої дальності дії.

На заміну цих систем Нікосія планує придбати систему ППО "Залізний купол" в Ізраїля. Для цього США мають схвалити це рішення, оскільки понад 35 років тому ввели ембарго на продаж зброї Кіпру.

У разі зняття такого ембарго, Кіпр надалі зможе замовляти у США інші системи, які потрібні для оборони країни. Тому країна зможе отримати велику вигоду, якщо передасть свої системи ППО Україні.

Нагадаємо, що США надасть системи ПРО NASAMS і безпілотники Puma.

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