Кипр ослабил локдаун: что открывается

По словом министра, пропуск SafePass больше не потребуется для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Однако пропуск останется обязательным для посещения фитнес-залов, театров, торговых центров, отелей, домов престарелых.



Публичные мероприятия будут разрешены с участием не более 200 человек и их количество не будет превышать 30% вместимости помещения. Кроме того, парки развлечений и игровые площадки также смогут возобновить работу. Вместимость театров и кинотеатров ограничена 30% в помещении и 50% на открытом воздухе.

Также власти приняли решение, что 50% сотрудников частных и государственных предприятий могут приходить на работу, а остальные продолжат выполнять обязанности дистанционно. При этом те, кто идут на работу, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус или получить хотя бы первую дозу вакцины от COVID три недели до этого.