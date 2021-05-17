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Кіпр послабив локдаун: що відкривається

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Нікосія, Понеділок 17 травня 2021 18:41
Кіпр послабив локдаун: що відкривається Фото: на Кіпрі послабили локдаун (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Кіпру прийняв рішення послабити карантинні обмеження з понеділка, 17 травня. Зокрема, комендантська година діятиме з 00: 00 до 5: 00.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну, передає видання Cyprus Mail.

За словами міністра, пропуск SafePass більше не буде потрібно для відвідування відкритих зон в кафе, ресторанах і барах, а також в театрах і кінотеатрах просто неба. Однак пропуск залишиться обов'язковим для відвідування фітнес-залів, театрів, торгових центрів, готелів, будинків престарілих.

Публічні заходи будуть дозволені за участю не більше 200 осіб і їх кількість не перевищуватиме 30% місткості приміщення. Крім того, парки розваг та ігрові майданчики також зможуть відновити роботу. Місткість театрів і кінотеатрів обмежена 30% в приміщенні і 50% на відкритому повітрі.

Також влада прийняла рішення, що 50% співробітників приватних і державних підприємств можуть приходити на роботу, а решта продовжать виконувати обов'язки Дистанційно. При цьому ті, хто йдуть на роботу, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус або отримати хоча б першу дозу вакцини від COVID три тижні до цього.

Нагадаємо, уряд Кіпру ввів локдаун по всій території країни, щоб зупинити швидке поширення COVID-19. Жорсткий карантин діяв у країні з 26 квітня до 9 травня.

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