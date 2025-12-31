Кіпр очолить Раду ЄС з "новим підходом до переговорів": Україна - серед пріоритетів

Кіпр, за словами Комбоса - одна з найменших держав блоку. Але зі своїм головуванням в ЄС країна впорається дисципліновано, віддано та з "іншим мисленням".

"Ми вважаємо, що малі держави можуть багато чого запропонувати в таких ситуаціях. Це зовсім інший спосіб мислення, який можна внести, інший підхід. Як маленька держава, ми віддані своїй справі. Ми не розглядаємо головування, як щось, що ми повинні робити; ми хочемо зробити це найкращим чином", - запевнив міністр.

Комбос пообіцяв, що увага ЄС залишатиметься зосередженою на Україні, яка вже чотири роки веде війну з російськими агресорами. Кіпр дуже добре знає, що таке військові конфлікти та окупація - після турецького вторгнення, яке сталося понад 50 років тому.

"Порядок денний справедливо стосується України, і він таким залишатиметься. Але ми хочемо врахувати питання, що стосуються ширшого регіону Близького Сходу, оскільки ми також розглядаємо Кіпр як частину цього регіону", - додав він.

Проблема Туреччини

При цьому в ЄС є побоювання, що Кіпр під час головування буде конфліктувати з Туреччиною, оскільки на острові існує Турецька республіка Північного Кіпру - самопроголошена держава, яку визнають тільки в Анкарі.

Проте Комбос, попри блокування урядом Кіпру участі Туреччини в програмі спільних військових закупівель ЄС, запевняє, що на цей раз Нікосія не стане перешкоджати співробітництву ЄС та Анкари.

"Президент публічно заявив, що хотів би бачити президента Ердогана (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, - ред.) на неформальному засіданні ради у квітні. Ми не збираємося використовувати президентство для порушення національних питань", - зазначив міністр.