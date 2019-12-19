Кипр номинирует ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира

Кипр выдвинет в 2020 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Cyprus Mail.

Он подчеркнул, что деятельность ЕСПЧ "способствует реализации и продвижению всеобщего мира и мирного сосуществования".

"Совет министров уполномочил министра юстиции и общественного порядка представить соответствующее предложение о номинировании ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира", - сказал представитель правительства.

Сентонас добавил, что правительство Кипра обосновывает свое решение тем, что ЕСПЧ - это важный институт прежде всего в сфере защиты прав человека, но также и в области обеспечения функционирования международной системы правосудия.

ЕСПЧ давно занимается судебными спорами по вопросу определения права собственности на землю после раздела Кипра в 1974 году.

По словам главы МИД Кипра Никоса Христодулидиса, за 60 лет работы ЕСПЧ рассмотрел 840 тыс. индивидуальных заявлений, из которых 1 150 касаются Кипра, и вынес более 21 тыс. судебных решений.

Напомним, нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Премию ему присудили за усилия в достижении мира и решение пограничного конфликта с соседней Эритреей. Кроме того, Нобелевский комитет отметил работу Ахмеда для достижения мира в регионах Восточной и Юго-Восточной Африки.

Ранее сообщалось, что Турция, Албания и Косово бойкотируют церемонию вручение Нобелевских премий 10 декабря. В частности, последние две протестуют из-за вручения премии по литературе за 2019 год Питеру Гандке, которого критикуют за поддержку ныне сербского авторитарного лидера Слободана Милошевича. Гаагский трибунал обвинил Милошевича в геноциде в боснийской Сребренице.