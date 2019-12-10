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Три страны бойкотируют вручение Нобелевских премий

Новости » Общество     10.12.2019 - 10:19
Три страны бойкотируют вручение Нобелевских премий
Иллюстративное фото (facebook.com nobelprize)

Причина - присуждение премии по литературе Питеру Гандке

Турция, Албания и Косово бойкотируют церемонию вручение Нобелевских премий 10 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Страны протестуют из-за вручения премии по литературе за 2019 год Питеру Гандке. Писателя критикуют за поддержку ныне покойного сербского авторитарного президента Слободана Милошевича, который в своих произведениях "преуменьшал военные преступления", совершенные сербскими военными. Гаагский трибунал обвинял Милошевича в геноциде, в частности убийстве нескольких тысяч жителей Сребреницы, нарушений законов войны и преступлениях против человечества.

Посол Турции в Швеции Хакки Эмре Юнт заявил 9 декабря, что турецкий вещатель Hurriyet не посетит церемонию награждения в Стокгольме. Министр иностранных дел Косово Бегджет Паколли также поручил послу в Швеции бойкотировать церемонию - "писатель, который поддерживал Милошевича и его геноцид в Боснии и Косово, не заслуживает Нобелевской премии".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Албании Гент Какай заявил об аналогичном шаге, написав в твиттере, что "оправдание жестокости войны во время распада Югославии не должно быть вознаграждено".

РБК-Украина писало, что премия в 2019 году присуждается австрийскому писателю Петеру Гандке. Кроме того, Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждается польской автору Ольге Токарчук.

Кроме того, лауреатом Нобелевской премии мира в 2019 году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

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