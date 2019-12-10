Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии

Фото: Абий Ахмед (wikipedia.org)

Ахмед получил премию за решение пограничного конфликта с Эритреей

В норвежском Осло состоялось вручение сотой Нобелевской премии мира, награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Сообщается, что Нобелевскую премию Ахмеду присудили за усилия в достижении мира и решение пограничного конфликта с соседней Эритреей. Кроме того, Нобелевский комитет отметил работу Ахмеда для достижения мира в регионах Восточной и Юго-Восточной Африки.

Также сообщается, что на церемонии самый молодой политический лидер Африки заявил, что безопасности в регионе Африканского Рога угрожают "экстремистские группировки и глобальные военные державы".

"For me, nurturing peace is like planting and growing trees. Just like trees need water and good soil to grow, peace requires unwavering commitment, infinite patience, and good will to cultivate and harvest its dividends."



Abiy Ahmed Ali's Nobel Lecture: https://t.co/HLO52wmqGn pic.twitter.com/wxT1Wtdejk — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Турция, Албания и Косово бойкотируют церемонию вручение Нобелевских премий 10 декабря. В частности, последние две протестуют из-за вручения премии по литературе за 2019 год Питеру Гандке, которого критикуют за поддержку ныне сербского авторитарного лидера Слободана Милошевича. Гаагский трибунал обвинил Милошевича в геноциде в боснийской Сребренице.