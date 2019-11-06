Кипр начал лишать гражданства владельцев "золотых паспортов"

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Национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва гражданства не сообщается

Власти Кипра инициировала процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестиции, после скандальных публикаций в СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия.

Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Хун Сена покупали гражданство, и восемь членов его близкого круга получили кипрские "золотые паспорта".

Глава Министерства внутренних дел Кипра Константинос Петридес не сообщил национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва гражданства.

Напомним, правительство Греции планирует расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами Евросоюза.

Кроме того, Европарламент призвал государства-члены Евросоюза покончить с отмыванием денег путем прекращения программ продажи виз и паспортов. В частности, семь стран ЕС обвиняют в том, что они действуют как налоговые гавани, а именно Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.