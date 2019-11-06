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Кіпр почав позбавляти громадянства власників "золотих паспортів"

Новини » Політика     06.11.2019 - 16:05
Кіпр почав позбавляти громадянства власників "золотих паспортів"
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Національності та імена осіб, щодо яких почався процес відкликання громадянства не повідомляється

Влада Кіпру ініціювала процес позбавлення громадянства 26 осіб, які отримали "золоті паспорта" в обмін на інвестиції, після скандальних публікацій у ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, кілька провідних видань опублікували інформацію про власників паспортів, включаючи еліту Камбоджі і малайзійського втікача від правосуддя.

Розслідування показало, що заможні родичі і союзники прем'єр-міністра Камбоджі Хун Сена купували громадянство, і вісім членів його близького кола отримали кіпрські "золоті паспорта".

Глава Міністерства внутрішніх справ Кіпру Константінос Петридес не повідомив національності та імена осіб, щодо яких почався процес відкликання громадянства.

Нагадаємо, уряд Греції планує розширити категорії надання виду на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами Євросоюзу.

Крім того, Європарламент закликав держави-члени Євросоюзу покінчити з відмиванням грошей шляхом припинення програм продажу віз і паспортів. Зокрема, сім країн ЄС звинувачують у тому, що вони діють як податкові гавані, а саме Люксембург, Кіпр, Ірландія, Мальта, Угорщина, Бельгія і Нідерланди.

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