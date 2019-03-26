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Европарламент хочет покончить с практикой "золотых паспортов"

Новости » Политика    26.03.2019 - 20:43
Европарламент хочет покончить с практикой "золотых паспортов"
Фото: Европарламент (twitter.com/Europarl_EN)

Европарламент обвиняет семь стран ЕС в том, что они действуют как налоговые гавани

Европейский парламент призвал государства-члены Европейского союза покончить с отмыванием денег в блоке путем прекращения программ продажи виз и паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рекомендация является частью доклада, которая также обвиняет семь стран ЕС в том, что они действуют как налоговые гавани: Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.

Документ является результатом годовой работы парламентского комитета по вопросам финансовых преступлений и уклонения от уплаты налогов. Теперь этот отчет одобрен Европейским парламентом, что увеличивает его политический вес, несмотря на необязательный характер.

Законодатели отметили, что страны Евросоюза должны как можно быстрее прекратить все существующие схемы получения гражданства и разрешений на проживание богатыми иностранцами. Ныне в 20 из 28 стран Европейского союза действуют такие программы.

Экономические преимущества этих схем "не компенсируют серьезных рисков безопасности, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов, которые они представляют", заявили в Европарламенте.

"Хорошим первым шагом в борьбе с отмыванием денег в рамках ЕС будет отмена схемы так называемых "золотых виз", которая является воротами для отмывания денег и организованной преступности", - сказал Маркус Фербер, председатель консервативной группы в экономическом комитете ЕП.

В докладе законодатели также призвали к созданию финансовой полиции на уровне ЕС для противодействия отмыванию доходов, полученных преступной деятельностью, которые, по их оценкам, составляют 110 млрд евро ежегодно.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Греции планирует расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами Евросоюза.

Ранее Европейский парламент поддержал директиву по реформе авторского права. За нее проголосовало 348 евродепутатов.

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