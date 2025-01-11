Кипр может присоединиться к Шенгенской зоне уже в этом году

Кипр к концу 2025 года решит все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне свободного передвижения. Республика уже работает над тем, какие выгоды получит.

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Мы рассмотрели все политические опасения относительно линии прекращения огня и сейчас завершаем работу над техническими деталями, необходимыми для присоединения", - заявил он.

В ходе конференции в Никосии Христодулидис подчеркнул, какие выгоды принесет Кипру членство в Шенгенской зоне, особенно в свете туризма и инвестиций. По его словам, специальная группа в министерстве иностранных дел курирует этот вопрос.

Также он рассказал, что Республика находится на завершающей стадии отмены визовых требований США для кипрских путешественников. Ожидается, что вскоре делегация США посетит Кипр по этому вопросу, после чего должны последовать объявления.

Politico добавило, что Кипр является государством-членом Европейского союза с 2004 года. И хоть его жители пользуются свободой передвижения по территории блока из 27 стран, сам остров в восточном Средиземноморье пока не входит в Шенгенскую зону, в которую входят страны, не входящие в ЕС.

Но Кипр - уникальный случай, поскольку остров был разделен с 1974 года между Республикой Кипр на юге и оккупированным Турцией севером. Эксперты предупреждают , что если Кипр присоединится к Шенгену, не решив этот вопрос, Зеленая линия, в настоящее время являющаяся буферной зоной, станет жесткой внешней границей ЕС.

Этот сдвиг потребует проверки паспортов на контрольно-пропускных пунктах, что изменит их статус и потенциально усилит напряженность. Чиновники ЕС предупредили, что полное членство в Шенгенской зоне потребует внесения изменений в Регламент зеленой линии, который регулирует передвижение через разделенный остров.