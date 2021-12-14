Кипр меняет правила въезда для туристов из-за COVID

Так, тест для туристов будет бесплатным. Однако при этом нужно предъявить посадочный талон и документ, удостоверяющий личность.

Путешественников обяжут сдавать тест через 72 часа после прибытия. Но это правило не будет касаться лиц, которые были вакцинированы бустерной дозой.

Кроме того, с 15 декабря вводится обязательный карантин в государственных карантинных центрах. Он предназначен для всех граждан, у которых обнаружили штамм "Омикрон". Контактировавшие с ними люди должны находится на обязательной самоизоляции.

Также с 15 декабря по 31 января 2022 года только вакцинированные смогут присутствовать на мероприятиях: юбилеях, кристинах, и в кафе/ресторанах в отелях. Доступ разрешен привитым как минимум первой дозой, при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста.