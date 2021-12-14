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Кіпр змінює правила в'їзду для туристів через COVID

Автор: Іванна Шовкун

З середи, 15 грудня, Кіпр змінює правила в'їзду для туристів. Мандрівники будуть зобов'язані здати експрес-тест на коронавірус після прильоту в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Консульського відділу посольства України в Республіці Кіпр у Facebook.

Так, тест для туристів буде безкоштовним. Однак при цьому потрібно пред'явити посадковий талон і документ, що засвідчує особу.

Мандрівників зобов'яжуть здавати тест через 72 години після прибуття. Але це правило не стосуватиметься осіб, які були вакциновані бустерною дозою.

Крім того, з 15 грудня запроваджується обов'язковий карантин у державних карантинних центрах. Він призначений для всіх громадян, у яких виявили штам "Омікрон". Люди, які контактували з ними, повинні перебувати на обов'язковій самоізоляції.

Також з 15 грудня по 31 січня 2022 року тільки вакциновані зможуть бути присутніми на заходах: ювілеях, хрестинах, та в кафе/ресторанах у готелях. Доступ дозволено щепленим як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту.

Нагадаємо, уряд Кіпру посилює умови в'їзду, незалежно від отриманої вакцини від COVID-19. Нові правила набудуть чинності з 6 грудня.

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