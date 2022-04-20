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Кипр лишил гражданства еще четырех россиян

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Никосия, Среда 20 апреля 2022 17:54
Кипр лишил гражданства еще четырех россиян Фото: Ниови Паризину (справа) (twitter.com/NParisinou)
Автор: Антон Федорцив

Кипрские власти лишили гражданства еще четырех попавших под санкции Запада россиян. Также потеряли паспорта и члены их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Четверо россиян из подсанкционного списка остались без гражданства Кипра. За связи с Кремлем паспортов островного государства лишились уже 8 выходцев из РФ.

Аннулировали также паспорта и членов их семей, заявила замглавы правительства Кипра Ниови Паризину. Фамилии уже бывших граждан не разглашают по решению властей.

После вторжения РФ в Украину и введения санкций на уровне Евросоюза Кипр решил лишать гражданства близких Владимиру Путину людей. В 2007-2020 гг. Кипр предоставил гражданство ЕС 2886 россиянам в обмен на инвестиции от 2 млн долларов.

К слову, Министерство финансов США заявило о невозможности ведения business-as-usual с Россией.

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