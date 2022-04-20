Кіпр позбавив громадянства ще чотирьох росіян

Кіпрська влада позбавила громадянства ще чотирьох росіян, які потрапили під санкції Заходу. Також втратили паспорти і члени їхніх родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

Четверо росіян із підсанкційного списку залишилися без громадянства Кіпру. За зв'язки з Кремлем паспортів острівної держави позбулися вже 8 вихідців із РФ.

Анулювали також паспорти і членів їхнії сімей, заявила заступниця речника уряду Кіпру Ніові Парізіну. Прізвища вже колишніх громадян не розголошують за рішенням влади.

Після вторгнення РФ до України та запровадження санкцій на рівні ЄС Кіпр вирішив позбавляти громадянства близьких до Володимира Путіна людей. У 2007-2020 рр. Кіпр надав громадянство ЄС 2886 росіянам в обмін на інвестиції від 2 млн доларів.