ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кипр закрывает въезд для иностранцев

Новости » Туризм     14.03.2020 - 04:10
Кипр закрывает въезд для иностранцев
Иллюстративное фото: Кипр (kraina-ua)

Ограничения будут действовать 15 дней

Власти Кипра решили закрыть въезд для иностранцев с 15 марта для борьбы распространением коронавируса COVID-19. Об этом в телеобращении объявил президент страны Никос Анастасиадис, передает Cyprus Times.

Въезд будет закрыт для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране. Сами ограничения будут действовать 15 дней.

"Я призываю всех киприотов проходить через пункты перехода границы только в случае крайней необходимости", - заявил Анастасиадис.

Ограничения не будут распространятся на граждан Евросоюза или третьих стран, которые законно проживают или работают на территории Кипра, являются членами дипломатического корпуса, либо приезжают в страну по неотложным профессиональным обязанностям. Однако для этого нужно получить разрешение от соответствующего министерства.

Напомним, 9 марта 2020 на Кипре подтвердили два случая инфицирования новым коронавирусом. До этого дня Кипр оставался последней страной Европейского союза, где не было инфицированных коронавирусом.

Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы МИД подтвердил смерть украинки в Италии от коронавируса
Новости Украины КипрКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь