Кіпр готується до напливу біженців через бойові дії на Близькому Сході

Міністр внутрішніх справ Кіпру Кіпру Костянтинос Іоанну заявив, що в таборі "Пурнара", розрахованому на 1153 особи, збільшать кількість місць та персоналу, щоб забезпечити необхідний догляд за новоприбулими та прискорити розгляд їхніх заяв про надання притулку.

Кіпрська влада розглядає різні варіанти розміщення мігрантів у разі їхнього стрімкого напливу. Якщо це станеться, країна звернеться до Євросоюзу із проханням направити більше персоналу для допомоги у опрацюванні заяв про надання притулку.

У суботу на Кіпр прибули близько 200 мігрантів на чотирьох окремих човнах, які, ймовірно, відпливли з Лівану, берег якого розташований за 174 кілометри від східного узбережжя країни.

Розширення наземної операції Ізраїлю

Нагадаємо, що 7 жовтня терористи ХАМАС несподівано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому в ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.