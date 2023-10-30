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Ізраїль відправив додаткові війська в Сектор Газа, - речник ЦАХАЛу

Ізраїль, Понеділок 30 жовтня 2023 15:11
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Ізраїль відправив додаткові війська в Сектор Газа, - речник ЦАХАЛу Фото: Ізраїль відправив додаткові війська в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ізраїль вночі 30 жовтня відправив додаткові війська для наземної операції в Секторі Газа.

Про це заявив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У смугу зайшли додаткові сили. Наша діяльність там тільки активізується", - сказав Хагарі.

За його словами, десятки бойовиків ХАМАС були вбиті під час останніх боїв, коли ізраїльські сухопутні сили просувалися до позицій ХАМАС.

Речник також пояснив один із видів тактичного маневру армії Ізраїлю.

"Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря", - розповів Хагарі.

Окрім того, ізраїльські військові повідомляють, що сьогодні було вбито ще кількох командирів ХАМАС.

Серед них: голова військово-морських сил терористичної групи в центральній Газі Мухаммед Сафаді, керівник групи протитанкових керованих ракет ХАМАС у Туффі Мумен Хіджазі та старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла, який бере участь у виробництві зброї.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювали Сектор Газа.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Операція ведеться з повітря, моря і суші, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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