RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кипр готовится к наплыву беженцев из-за боевых действий на Ближнем Востоке

Фото: Кипр готовится к наплыву беженцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти Кипра намерены удвоить количество мест в крупнейшем лагере для беженцев "Пурнара", готовясь к наплыву людей в случае эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Министр внутренних дел Кипра Кипра Константинос Иоанну заявил, что в лагере "Пурнара", рассчитанном на 1153 человека, увеличат количество мест и персонала, чтобы обеспечить необходимый уход за новоприбывшими и ускорить рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища.

Кипрские власти рассматривают различные варианты размещения мигрантов в случае их стремительного наплыва. Если это произойдет, страна обратится в Евросоюз с просьбой направить больше персонала для помощи в обработке заявлений о предоставлении убежища.

В субботу на Кипр прибыли около 200 мигрантов на четырех отдельных лодках, которые, вероятно, отплыли из Ливана, берег которого расположен в 174 километрах от восточного побережья страны.

Расширение наземной операции Израиля

Напомним, что 7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кипр