ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кіпр готується до напливу біженців через бойові дії на Близькому Сході

Вівторок 31 жовтня 2023 05:47
UA EN RU
Кіпр готується до напливу біженців через бойові дії на Близькому Сході Фото: Кіпр готується до напливу біженців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада Кіпру має намір подвоїти кількість місць у найбільшому таборі для біженців "Пурнару", готуючись до напливу людей у разі ескалації кризи на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Міністр внутрішніх справ Кіпру Кіпру Костянтинос Іоанну заявив, що в таборі "Пурнара", розрахованому на 1153 особи, збільшать кількість місць та персоналу, щоб забезпечити необхідний догляд за новоприбулими та прискорити розгляд їхніх заяв про надання притулку.

Кіпрська влада розглядає різні варіанти розміщення мігрантів у разі їхнього стрімкого напливу. Якщо це станеться, країна звернеться до Євросоюзу із проханням направити більше персоналу для допомоги у опрацюванні заяв про надання притулку.

У суботу на Кіпр прибули близько 200 мігрантів на чотирьох окремих човнах, які, ймовірно, відпливли з Лівану, берег якого розташований за 174 кілометри від східного узбережжя країни.

Розширення наземної операції Ізраїлю

Нагадаємо, що 7 жовтня терористи ХАМАС несподівано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

При цьому в ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кипр
NEWS
Без повісток та військкоматів. Чим смарт-мобілізація в Україні відрізнятиметься від діючих правил
Без повісток та військкоматів. Чим смарт-мобілізація в Україні відрізнятиметься від діючих правил
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ