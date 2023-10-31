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Кипр готовится к наплыву беженцев из-за боевых действий на Ближнем Востоке

Вторник 31 октября 2023 05:47
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Кипр готовится к наплыву беженцев из-за боевых действий на Ближнем Востоке Фото: Кипр готовится к наплыву беженцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти Кипра намерены удвоить количество мест в крупнейшем лагере для беженцев "Пурнара", готовясь к наплыву людей в случае эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Министр внутренних дел Кипра Кипра Константинос Иоанну заявил, что в лагере "Пурнара", рассчитанном на 1153 человека, увеличат количество мест и персонала, чтобы обеспечить необходимый уход за новоприбывшими и ускорить рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища.

Кипрские власти рассматривают различные варианты размещения мигрантов в случае их стремительного наплыва. Если это произойдет, страна обратится в Евросоюз с просьбой направить больше персонала для помощи в обработке заявлений о предоставлении убежища.

В субботу на Кипр прибыли около 200 мигрантов на четырех отдельных лодках, которые, вероятно, отплыли из Ливана, берег которого расположен в 174 километрах от восточного побережья страны.

Расширение наземной операции Израиля

Напомним, что 7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

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