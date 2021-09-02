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Кипр будет прививать третьей дозой людей старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом

Автор: Тиберий Юрик

Министр здравоохранения Кипра Кипра Михалис Хаджипантелас заявил, что власти страны приняли решение вакцинировать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Хаджипантелас сообщил, что третьей дозой также будут прививать медицинских работников. Бустерной дозой будут вакцинировать людей, которые сделали вторую не менее шести месяцев назад.

Он отметил, что расширение программы ревакцинации будет зависеть от рекомендаций медицинского консультативного комитета.

Напомним, что во Франции началась вакцинация от COVID-19 третьей дозой людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

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КипрВакцинация