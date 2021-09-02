Кипр будет прививать третьей дозой людей старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом

Хаджипантелас сообщил, что третьей дозой также будут прививать медицинских работников. Бустерной дозой будут вакцинировать людей, которые сделали вторую не менее шести месяцев назад.

Он отметил, что расширение программы ревакцинации будет зависеть от рекомендаций медицинского консультативного комитета.