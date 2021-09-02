Кіпр щепитимуть третьою дозою людей старше 65 років і з ослабленим імунітетом

Хаджіпантелас повідомив, що третьою дозою також щепитимуть медичних працівників. Бустерной дозою вакцинуватимуть людей, які зробили другу не менше шести місяців тому.

Він зазначив, що розширення програми ревакцинації залежатиме від рекомендацій медичного консультативного комітету.