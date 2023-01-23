Кинув гранату у бік поліцейських та вчинив стрілянину: у Дніпрі затримали військового

Правоохоронці у Дніпрі затримали військовослужбовця, який кинув гранату у їхній бік, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Після шести годин перемовин поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний військовий якого розшукували за крадіжку зброї. Чоловік орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі.

На щастя, внаслідок дій зловмисника ніхто не постраждав.

З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат.

За даним фактом правоохоронці відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося раніше, у Сумах затримали агента ФСБ Росії, який намагався влаштуватися у військову адміністрацію для збору секретної інформації.

Окрім того, правоохоронці викрили російську агентурну мережу, учасники якої коригували ракетні удари по Дніпру, зокрема по об'єктах енергетики.

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