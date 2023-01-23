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Бросил гранату в сторону полицейских и устроил стрельбу: в Днепре задержали военного

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Днепр, Понедельник 23 января 2023 10:28
Бросил гранату в сторону полицейских и устроил стрельбу: в Днепре задержали военного Фото: в Днепре задержали военного, который бросил гранату в сторону полицейских и устроил стрельбу (dp.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители в Днепре задержали военнослужащего, который бросил гранату в их сторону, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

После шести часов переговоров полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний военный, которого разыскивали за кражу оружия. Мужчина арендовал квартиру на проспекте Гагарина в Днепре.

К счастью, в результате действий злоумышленника никто не пострадал.

С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат.

По данному факту правоохранители открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, в Сумах задержали агента ФСБ России, который пытался устроиться в военную администрацию для сбора секретной информации.

Кроме того, правоохранители разоблачили российскую агентурную сеть, участники которой корректировали ракетные удары по Днепру, в том числе по объектам энергетики.

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