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Кинули ночувати у полі на морозі. Війська РФ не пропустили автомобілі через блокпост

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

Російські військові не пропустили цивільних машин через блокпост у Василівці, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації та змусили їх ночувати у полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, росіяни не пропустили на блокпості у Василівці. Окупанти залишили цивільних взимку, в мінусову температуру, ночувати на узбіччі дороги", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ бояться обстрілу. Тому поставили перед своєю військовою базою колону автомобілів мирних громадян.

Раніше ми писали, що українські війська завдали удару по позиціях росіян неподалік села Терпіння у Запорізькій області. У ворога є втрати та поранені.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що російські війська зазнають втрат на Запорізькому напрямку. Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками. Під шпиталь використовують навіть школу.

Як повідомлялося, у середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

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