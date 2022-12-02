Кинули ночувати у полі на морозі. Війська РФ не пропустили автомобілі через блокпост

Російські військові не пропустили цивільних машин через блокпост у Василівці, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації та змусили їх ночувати у полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

За словами Федорова, війська РФ бояться обстрілу. Тому поставили перед своєю військовою базою колону автомобілів мирних громадян.

"Людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, росіяни не пропустили на блокпості у Василівці. Окупанти залишили цивільних взимку, в мінусову температуру, ночувати на узбіччі дороги", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українські війська завдали удару по позиціях росіян неподалік села Терпіння у Запорізькій області. У ворога є втрати та поранені.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що російські війська зазнають втрат на Запорізькому напрямку. Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками. Під шпиталь використовують навіть школу.

Як повідомлялося, у середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

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