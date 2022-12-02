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Бросили ночевать в поле на морозе. Войска РФ не пропустили автомобили через блокпост

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

Российские военные не пропустили гражданские машины через блокпост в Васильевке, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации и заставили их ночевать в поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Людей, ехавших из Запорожья поддержать близких в оккупации, россияне не пропустили на блокпосте в Васильевке. Оккупанты оставили гражданских зимой, в минусовую температуру, ночевать на обочине дороги", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, войска РФ боятся обстрелов. Поэтому поставили перед своей военной базой колонну автомобилей мирных граждан.

Ранее мы писали, что украинские войска нанесли удар по позициям россиян недалеко от села Терпенье в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что российские войска несут потери на Запорожском направлении. Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под госпиталь используют даже школу.

Как сообщалось, в среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.

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