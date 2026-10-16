До кінця жовтня пальне ще подорожчає: Сергій Куюн пояснив, чому ростуть ціни на АЗС

– Чому в Україні знову дорожчає дизель і зростають ціни на газ? Що стало основною причиною?

– На газ різко зросли світові ціни. Відповідно, нові закупівлі за вищими цінами вже надійшли в Україну і почали впливати на вартість пального. Ми прогнозували це ще кілька тижнів тому, адже така ситуація була очевидною.

Щодо дизеля, то ситуація, на жаль, не покращується. Угоди щодо російського та американського дизеля нічого не дали, тому ціна залишається дуже високою. Вартість дизеля продовжує зростати, оскільки на ринку немає надлишкових обсягів пального. Постачання досить напружені, а сам ринок залишається збалансованим, із певним дефіцитом ресурсу. Це також підтримує високі ціни.

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– Чи зупиниться зростання цін на пальне найближчим часом, чи варто очікувати подальшого подорожчання?

– Думаю, ціни ще трохи зростатимуть. Наприклад, сьогодні оптова ціна дизеля становить 103–105 грн за літр, тоді як на АЗС його продають приблизно за 100 грн.

Тобто закупівельна вартість вища за роздрібну ціну. Думаю, поступово ціни вирівнюватимуться. Оптова вартість залишається високою, оскільки на ринку немає надлишкових обсягів пального і відчувається певна нестача ресурсу.

Водночас ми бачимо, що ціни продовжують зростати: позавчора одна компанія підняла вартість вище 100 грн за літр, учора до неї приєдналася ще одна, а сьогодні – ще одна. Тобто ціни й надалі поступово підвищуються.

– Чи потягне за собою подорожчання дизеля й газу зростання цін на бензин?

– Ні. На ринку бензину ситуація нормальна: постачання є, а маржинальність залишається на належному рівні. Тому, думаю, ціни на бензин будуть стабільними.

– Якими, за вашим прогнозом, будуть ціни на бензин, дизель і автогаз до кінця жовтня та в листопаді? Який сценарій наразі найімовірніший?

Думаю, дизель може подорожчати ще на кілька гривень. Щодо бензину, то ціни залишаться без змін. Автогаз може зрости приблизно до 49–50 грн за літр.

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