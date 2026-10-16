Дизель стрімко дорожчає, а газ вже по 50 грн: які ціни на АЗС 16 жовтня

На українському ринку пального триває стрімке зростання цін. Станом на 16 жовтня чергова хвиля подорожчання охопила практично всі провідні мережі АЗС, причому найбільші зміни знову зачепили дизельне пальне та автомобільний газ.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Чергове зростання цін на дизпальне: Ключові гравці ринку підняли вартість ДП. Зокрема, у мережі WOG дизель (Mustang та Євро-5) подорожчав одразу на 1,60 грн (до 103,90 грн/л та 102,50 грн/л). На 1 гривню зросли ціни на дизпальне у мережах OKKO (ДП Pulls - до 104,90 грн/л), SOCAR (до 105,00-106,00 грн/л), "Укрнафта" (до 98,90-100,90 грн/л) та UPG (upgDIESEL - до 101,90 грн/л).

Стрімке подорожчання автогазу: Газ на SOCAR подорожчав одразу на 2 гривні (до 50,90 грн/л), на WOG - на 1 гривню (до 50,50 грн/л), перетнувши психологічну позначку у 50 гривень за літр. Також на 1 гривню підняла ціну мережа "Укрнафта" (до 47,90 грн/л).

Незмінні ціни на бензин: Попри суттєве здорожчання дизелю та газу, вартість базових марок бензину (А-95) у більшості великих мереж залишилася на попередньому рівні.

Фото: ціни на АЗС 16 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 16 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 104,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 100,90 грн (+1 грн)

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 103,90 грн (+1,6 грн)

ДП Євро-5: 102,50 грн (+1,6 грн)

Газ: 50,50 грн (+1)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 106,00 грн (+1 грн)

ДП NANO: 105,00 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн (+2 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 100,90 грн (+1 грн)

ДП: 98,90 грн (+1 грн)

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

UPG