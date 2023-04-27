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К концу весны. Шмыгаль рассказал, когда Украина получит отчет от Еврокомиссии по вступлению в ЕС

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 16:37
К концу весны. Шмыгаль рассказал, когда Украина получит отчет от Еврокомиссии по вступлению в ЕС Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денись Шмыгаль в четверг, 27 апреля.

"Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили во время получения статуса кандидата. Мы выполняем все необходимые реформы для вступления в Евросоюз, несмотря на войну. Мы создали антикоррупционную структуру, которая полностью действует", - сказал премьер.

По его словам, Украина полностью готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.

"Надеюсь, что до конца весны Еврокомиссия объявит промежуточный отчет о результатах выполнения семи рекомендаций. А официальный отчет осенью откроет перед нами дверь по процедуре переговоров", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

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Евросоюз Денис Шмыгаль
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