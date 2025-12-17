До кінця року. Зеленський анонсував нові поставки боєприпасів у межах "чеської ініціативи"

До кінця поточного року Україна отримає ще більше боєприпасів від Чехії. Також є потенціал для забезпечення українських захисників снарядами й наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.
Він розповів, що обговорив "чеську ініціативу" з президентом Чехії Петром Павелом.
"Говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи", - йдеться у заяві лідера країни.
Зеленський додав, що Павел стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті. Президенти двох країн обговорили сильну операцію ЗСУ у Куп'янську, яка "показала все, що насправді означають слова з Москви".
"Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили", - наголосив президент України.
Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ. Перша партія боєприпасів надійшла до України вже у червні 2024 року.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків.
На його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона "нашкодить насамперед собі". Крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.