До конца года. Зеленский анонсировал новые поставки боеприпасов в рамках "чешской инициативы"

До конца текущего года Украина получит еще больше боеприпасов от Чехии. Также есть потенциал для обеспечения украинских защитников снарядами и в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.
Он рассказал, что обсудил "чешскую инициативу" с президентом Чехии Петром Павелом.
"Говорили о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов, и до конца года еще будут поставки. Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы", - говорится в заявлении лидера страны.
Зеленский добавил, что Павел следит не только за дипломатией, но и за ситуацией на фронте. Президенты двух стран обсудили сильную операцию ВСУ в Купянске, которая "показала все, что на самом деле означают слова из Москвы".
"Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия боеприпасов поступила в Украину уже в июне 2024 года.
Напомним, президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.
По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.