Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

До конца года. Зеленский анонсировал новые поставки боеприпасов в рамках "чешской инициативы"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

До конца текущего года Украина получит еще больше боеприпасов от Чехии. Также есть потенциал для обеспечения украинских защитников снарядами и в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.

Он рассказал, что обсудил "чешскую инициативу" с президентом Чехии Петром Павелом.

"Говорили о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов, и до конца года еще будут поставки. Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы", - говорится в заявлении лидера страны.

Зеленский добавил, что Павел следит не только за дипломатией, но и за ситуацией на фронте. Президенты двух стран обсудили сильную операцию ВСУ в Купянске, которая "показала все, что на самом деле означают слова из Москвы".

"Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", - подчеркнул президент Украины.

Чешская инициатива

Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия боеприпасов поступила в Украину уже в июне 2024 года.

 

Напомним, президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

Владимир ЗеленскийЧехияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине