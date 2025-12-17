До кінця року. Зеленський анонсував нові поставки боєприпасів у межах "чеської ініціативи"

До кінця поточного року Україна отримає ще більше боєприпасів від Чехії. Також є потенціал для забезпечення українських захисників снарядами й наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram .

Він розповів, що обговорив "чеську ініціативу" з президентом Чехії Петром Павелом.

"Говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть поставки. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи", - йдеться у заяві лідера країни.

Зеленський додав, що Павел стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті. Президенти двох країн обговорили сильну операцію ЗСУ у Куп'янську, яка "показала все, що насправді означають слова з Москви".

"Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили", - наголосив президент України.

Чеська ініціатива

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ. Перша партія боєприпасів надійшла до України вже у червні 2024 року.