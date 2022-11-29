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До кінця року Росія втратить 100 тисяч своїх військових, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Росія щодня втрачає на війні в Україні сотні мобілізованих і найманців, а до кінця року вони можуть втратити вбитими 100 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що ситуація на фронті залишається складною - окупанти все ще намагаються наступати в Донецькый області, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині та проводять певні дії на півдні. Але ЗСУ тримають оборону і щодня не дозволяють ворогу втілити свої наміри в життя.

"Вони поклали там (в Донецькій області, - ред.) свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони. Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме", - заявив президент.

Нагадаємо, що за минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

Також раніше повідомлялось, що українським військовим вдалося атакувати позиції російських окупантів у Запорізькій та Луганській областях. Майже 470 росіян було поранено.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України