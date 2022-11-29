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До конца года Россия потеряет 100 тысяч своих военных, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Россия ежедневно теряет на войне в Украине сотни мобилизированных и наемников, а к концу года они могут потерять убитыми 100 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что ситуация на фронте остается сложной - оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине и проводят определенные действия на юге. Но ВСУ держат оборону и каждый день не позволяют врагу воплотить свои намерения в жизнь.

"Они положили там (в Донецкой области, - ред.) свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять", – заявил президент.

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 88380 военных.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось атаковать позиции российских оккупантов в Запорожской и Луганской областях. Почти 470 россиян были ранены.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины