ЗСУ атакували позиції окупантів в двох областях. Поранено майже 500 росіян, - Генштаб

Фото: ЗСУ знищили майже 500 окупантів в Запорізькій та Луганській областях (GettyImages)

Українським військовим вдалося атакувати позиції російських окупантів у Запорізькій та Луганській областях. Майже 470 росіян було поранено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине в Луганській області", - йдеться у повідомленні. У Генштабі зазначають, що втрати противника склали до 470 осіб пораненими. Також знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.