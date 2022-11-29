До кінця року Росія втратить 100 тисяч своїх військових, - Зеленський

Росія щодня втрачає на війні в Україні сотні мобілізованих і найманців, а до кінця року вони можуть втратити вбитими 100 тисяч своїх військових.

Він зазначив, що ситуація на фронті залишається складною - окупанти все ще намагаються наступати в Донецькый області, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині та проводять певні дії на півдні. Але ЗСУ тримають оборону і щодня не дозволяють ворогу втілити свої наміри в життя.

"Вони поклали там (в Донецькій області, - ред.) свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони. Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме", - заявив президент.