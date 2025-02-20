До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів, - мер

"Як і обіцяли, на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів, вже подано напругу. Фахівці КП "Теплопостачання міста Одеси" відновлюють тиск і температуру в системі, і до кінця доби тепло повернеться в оселі містян", - наголосив мер.

Він зауважив, що теплоносій уже є в школах та дитячих садках, тож діти зможуть повернутися до навчання.

"Одразу після атаки, менш ніж за годину, ми розгорнули оперативний штаб. Завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС, енергетиків ДТЕК, комунальних служб та міських структур вдалося швидко ліквідувати наслідки, забезпечити людей пунктами обігріву та відновити енергопостачання котелень", - пояснив Труханов.